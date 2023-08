MN - Mercato del Milan finito qui? Ecco come la pensa Bombardini

Davide Bombardini, ex difensore del Bologna contro cui il Milan giocherà la sua prima giornata di campionato il prossimo lunedì, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e ha parlato così sul mercato rossonero e su eventuali prossimi obiettivi prima che siano chiusi i battenti: "Ho la sensazione che i rossoneri possano ancora fare qualcosa last minute in attacco…"