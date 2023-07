MN - Mercato Milan, Beretta sicuro: "Farei il possibile per prendere Frattesi"

MilanNews.it

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è espresso sul mercato del Milan che sta entrando nel vivo. Questo il suo consiglio: "Prima di risolvere la questione centravanti, io penserei a fortificare il centrocampo e farei il possibile per prendere Frattesi”