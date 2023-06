MN - Mercato Milan, Marcolini: "Non c'è nulla da stravolgere: serve capire quali sono i giocatori adatti a Pioli"

MilanNews.it

Michele Marcolini, commissario tecnico di Malta e d ex centrocampista in Serie A, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così di quelle che dovranno essere le strategie di mercato rossonere: "Non so quali saranno le dinamiche e su quali giocatori punteranno anche se secondo me non c'è da stravolgere niente. È vero che hanno vinto un campionato a sorpresa però è anche vero che con la stessa cultura sono riusciti a rimanere al top sia in Europa che in campionato. Ci sarà solo da capire quali giocatori saranno più adatti al progetto tattico che deciderà Pioli".