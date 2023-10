MN - Mesbah: "Assenza di Maignan pesante: è fondamentale per il calcio di Pioli"

Djamel Mesbah, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il Milan affronterà la Juventus senza Maignan e Theo Hernandez. Quale sarà l’assenza più significativa?

“Io dico quella di Maignan, perché è un portiere chiave proprio nel tipo di calcio che vuole fare Pioli: imposta dal basso e ti agevola nella prima pressione, oltre a essere un fenomeno tra i pali. Anche Theo è importante a livello offensivo. Però sapete cosa c’è?”.

Prego.

“Secondo me il Milan ha un organico competitivo anche nelle cosiddette “riserve”. Per cui penso che queste due assenze pesino, ma non più di tanto sul tipo di partita che vorrà preparare Pioli contro la Juve”.