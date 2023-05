MN - Mesbah: "Ibra? Solo lui sa quando sarà il momento di smettere. Gli ho visto fare cose uniche"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Djamel Mesbah, ex terzino rossonero, ha parlato così del suo ex compagno al Milan, Zlatan Ibrahimovic: "Se è giunto il momento di smettere? Questo lo sa solo lui. Io posso dire che, in sei mesi, gli ho visto fare cose uniche, che non ho mai più visto ripetere a nessun altro calciatore. È fuori categoria".

