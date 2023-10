MN - Mesbah: "Pioli tatticamente vuole una squadra aggressiva, sempre nel dominio del gioco"

Djamel Mesbah, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

A proposito della squadra di Pioli: hai rilevato un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione?

“Io, un anno e mezzo fa, sono stato a Milanello a vedere un allenamento condotto da Pioli. Non ho avuto nessun dubbio sul progetto che avesse in mente. Voleva riportare il Milan a vincere e, in pochissimo tempo, ha ottenuto scudetto e semifinale di Champions. Tatticamente vuole una squadra aggressiva, sempre nel dominio del gioco. Quello che è stato fatto quest’anno è stato soltanto migliorare l’organico con qualche calciatore di spessore in più”.