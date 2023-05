MN - Mesbah sull'euroderby di andata: "L’infortunio di Bennacer ha tagliato le gambe al Milan"

MilanNews.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

In merito alla sconfitta del Milan nell'euroderby di andata, Djamel Mesbah, ex terzino rossonero, ha dichiarato a Milannews.it: "L’infortunio di Bennacer ha praticamente segato le gambe al Milan, che ha subito due gol in un colpo solo. In ottica ritorno però nessun allarmismo: tutto si può ancora ribaltare. Un gol nei primi 10’ potrebbe cambiare tutto”.

