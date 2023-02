MN - Messias: "Abbiamo ottenuto tre vittorie importanti. L'obiettivo sarà arrivare in Champions League"

Fonte: dall'inviato allo Sheraton San Siro: Luca Cilli

Junior Messias, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti sul Red Carpet della festa per Fondazione Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Sul momento

“Sappiamo tutti il momento che stavamo passando. Arriviamo da tre vittorie importanti in cui non abbiamo preso gol però dobbiamo lavorare per le prossime partite di campionato. Cambio di ruolo? Faccio tutti i sacrifici per aiutare la squadra. Per me cambia poco. C’è da lavorare come abbiamo sempre fatto. Anche in questo periodo brutto che abbiamo passato abbiamo lavorato bene. Dobbiamo stare attenti”.

Sull'obiettivo stagionale

“Il nostro obiettivo a inizio stagione era vincere il campionato ma visto che il Napoli sta facendo un campionato straordinario dobbiamo fargli i complimenti. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare in Champions League”.

Su Ibrahimovic

“Ibra è sempre importante, la sua presenza fa sempre piacere. Quando è in campo è normale che ti dia una mano in più”.

Sui giocatori da Milan

“La gente è abituata ai giocatori di una volta, di cui mi sono innamorato anche io. Da quando sono arrivato mi sono messo subito a disposizione del mister. Sta alla gente giudicare, io faccio solo il mio lavoro”.