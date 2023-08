MN - Messias al Besiktas? Turino: "Sei anni fa giocava tra i dilettanti, non può essere un passo indietro"

In merito alla possibile cessione di Junior Messias al Besiktas, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Vittorio Turino, direttore sportivo del Casale nella stagione 2015-2016, ai tempi in cui vi militava l’esterno offensivo brasiliano, ancora dilettante. Queste le sue parole:

Il Besiktas rappresenterebbe un passo indietro per la sua carriera?

“In termini di blasone - dal prestigio del Milan al Besiktas - sì. Però, se consideriamo il percorso complessivo di Junior, questo ragazzo ha fatto cose senza precedenti. Sei anni fa era un calciatore dilettante. Nulla può essere per lui un passo indietro”.