MN - Messias: "Ruolo? Per me cambia poco, faccio tutti i sacrifici per aiutare la squadra"

Fonte: dall'inviato allo Sheraton San Siro: Luca Cilli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias, presente per la festa dei 20 anni di Fondazione Milan, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti:

Cambio di ruolo? "Faccio tutti i sacrifici per aiutare la squadra. Per me cambia poco. C’è da lavorare come abbiamo sempre fatto. Anche in questo periodo brutto che abbiamo passato abbiamo lavorato bene. Dobbiamo stare attenti”.

Sui giocatori da Milan: “La gente è abituata ai giocatori di una volta, di cui mi sono innamorato anche io. Da quando sono arrivato mi sono messo subito a disposizione del mister. Sta alla gente giudicare, io faccio solo il mio lavoro”.