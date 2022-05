MN - Micillo su Sassuolo-Milan: "Il Sassuolo non farà la comparsa, ma il Milan ha le potenzialità giuste"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex portiere del Milan Davide Micillo si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Sassuolo-Milan: “Penso che Pioli preparerà la partita nei minimi dettagli sapendo della posta in palio. L’adrenalina sarà altissima, ci si sta giocando un campionato. Dall’altra parte c’è una squadra che non farà la comparsa. Detto questo se il Milan fa il Milan ha le potenzialità giuste per chiudere al meglio il campionato”.