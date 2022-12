MN - Milan a Dubai: Messias si è allenato a parte. Palestra e lavoro sul campo con la palla per Maignan

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias, che ieri non partecipato all'amichevole contro l'Arsenal valida per la Dubai Super Cup, non si è allenato nemmeno oggi in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato come nei giorni scorsi. Per quanto riguarda Mike Maignan, il portiere francese ha lavorato prima in palestra, poi è uscito sul campo per lavorare con la palla, ma senza forzare.