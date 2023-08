MN - Milan, anche Saelemaekers out contro il Monza: il belga fermato dalla febbre

Nella lista dei giocatori che non saranno a disposizione di Stefano Pioli per l'amichevole di stasera contro il Monza, è presente anche Alexis Saelemakers: l'attaccante esterno belga, schierato anche da terzino durante la tournée americana, non sarà in campo in quanto è stato fermato dalla febbre.