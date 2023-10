MN - Milan, aree Marketing e Commerciale: ecco i nuovi chief

Il Chief Board del Milan si arricchisce di due nuove figure professionali importanti e di assoluto valore, che daranno un nuovo slancio ai rispettivi settori.

Tania Moreno è la nuova Chief Marketing Officier. Curriculum di assoluto valore e grande amante dello sport, la Moreno è stata Senior Vice President of Marketing della franchigia degli Arizona Coyotes oltre ad aver avuto esperienze importanti in Mattel e alla CBS. La proprietà del club ha scelto lei come guida per l’area marketing.

L’altra novità è rappresentata dalla promozione di Maikel Oettle nel ruolo di Chief Commercial Officer. Da anni dentro la squadra rossonera, farà 43 anni il prossimo 31 ottobre, ha fatto grandi passi nei suoi quattro anni a Casa Milan e ora è pronto a guidare l’intero reparto commerciale visto che Casper Stylsvig, a breve, passerà - come noto da settimane - al Chelsea.