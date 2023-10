MN - Milan arrivato a San Siro per la sfida contro la Juve delle 20.45

vedi letture

Come documentato dai nostri inviati, il pullman del Milan è arrivato in questi istanti a San Siro per la gara contro la Juventus. Tantissimi tifosi, fuori dallo stadio, ad aspettare i rossoneri, tra cori e fumogeni rossi. Un clima incredibile. Di seguito il video: