MN - Milan arrivato all'Arechi di Salerno: alle 20:45 la sfida con la Salernitana

Il Milan è arrivato da pochi istanti allo stadio Arechi: dopo aver lasciato l'hotel, sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic è appena entrato nei garage dello stadio, accolto da qualche tifoso rossonero. Questa sera i rossoneri sfideranno la Salernitana, match valido per la diciasettesima giornata di campionato.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Salernitana-Milan, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 20:45 a Salerno, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it.