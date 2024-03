MN - Milan arrivato all'Eden Arena di Praga. Clima disteso durante la pitch inspection

Il Milan è arrivato all'Eden Arena. Dopo essere partito nel pomeriggio da Malpensa, i rossoneri sono arrivati sul prato verde del campo di Praga. Come viene raccontato dall'inviato di MilanNews.it, la squadra rossonera è entrata nell'impianto per compiere la solita pitch inspection alla vigilia del ritorno dell'ottavo di finale di Europa League.

Clima disteso fra i giocatori, che si sono intrattenuti al centro del terreno di gioco per scambiare qualche chiaccera ed ammirare il moderno impianto capitolino. Alle 18.30, presso la sala stampa dell'Eden Arena, è in programma la conferenza stampa di Stefano Pioli e Fikayo Tomori.