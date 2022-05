MN - Milan-Atalanta, sold out: nessun problema con la vendita dei biglietti per il settore ospiti

MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Milan-Atalanta, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A, non ha avuto nessun tipo di restrizione sulle vendite da parte dell'osservatorio. Il club bergamasco, inoltre non ha ravvisato criticità. Nonostante i biglietti per la gara siano andati sold out in pochissimo tempo, il Milan ha dialogato fin dall'inizio della vendita con la Questura e l'Atalanta ha messo in vendita i biglietti in ricevitorie di Bergamo e provincia per agevolare la tifoseria ospite.