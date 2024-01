MN - Milan-Bologna interrotta al 16esimo minuto, la proposta del Milan per sensibilizzare sul tema della discriminazione

Allo scoccare del minuto 16 di Milan-Bologna la partita è stata interrotta per un motivo nobile ed importante. Tutto lo stadio ha partecipato, alzandosi in piedi e accendendo le torce dei propri smartphone, a questo iniziativa organizzato dal Milan per tenere alta la sensibilità e l’attenzione, dopo i fatti di Udine, sul tema della discriminazione.

L’idea era quella di trasformare lo stadio in un mare di luce contro le tenebre del pregiudizio. Sui maxi schermi di San Siro è comparsa una famosa frase di Martin Luther King: “Le tenebre non possono scacciare le tenebre, solo la luce può farlo”.