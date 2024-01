MN - Milan-Bologna, venerdì 26 la conferenza di Stefano Pioli

Udinese superata in rimonta, il Milan inizia ad avere una parvenza di continuità in campionato: il posto Champions League ad oggi è ben saldo, mentre in vetta Juventus ed Inter iniziano una fase calda della stagione in cui verosimilmente potranno lasciare qualche punto per strada. I rossoneri questo sabato tornano a giocare a San Siro, dove affronteranno il Bologna di Thiago Motta.

Come sempre mister Pioli presenterà la sfida in conferenza stampa. Il tecnico rossonero interverrà da Milanello venerdì 26 gennaio a partire dalle ore 14.15. Come sempre potrete seguire tutte le dichiarazioni del mister in diretta sui canali ufficiali del club e, come di consueto, con il nostro live testuale.