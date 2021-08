MN - Milan-Cagliari: venduti 4500 tagliandi in un solo giorno

Continua l'entusiasmo dei tifosi rossoneri per la vendita dei biglietti per la prima gara casalinga tra Milan e Cagliari. Secondo quanto appreso da Milannews.it, in un solo giorno sono stati venduti 4500 tagliandi per la partita contro la squadra sarda a testimonianza del grande desiderio dei supporters milanisti di tornare allo stadio.