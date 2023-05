MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’amore dei tifosi rossoneri per la squadra è una costante in questa stagione, e lo dimostrano anche i 68.136 spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Cremonese di Serie A. L’incasso da botteghino per la società rossonera ammonta a 1.781.190,00 €.