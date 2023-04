MN - Milan, domani e lunedì allenamenti al mattino verso il Napoli

MilanNews.it

Post Empoli la frustrazione per non essere riusciti ad ottenere una vittoria è altissima, ma non è di certo il tempo di rimuginare. È per questo che la squadra, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, si ritroverà già domattina a Milanello, così come lunedì, per preparare l'importantissimo match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.

di Pietro Mazzara.