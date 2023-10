MN - Milan, domani la ripresa degli allenamenti. Okafor riprenderà settimana prossima

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello. Il ritrovo è fissato per il pranzo, mentre l'allenamento per chi non è in nazionale inizierà alle ore 15:00.



Okafor, che non ha seguito la Svizzera a causa di un piccolo taglio all'arcata sopraccigliare, rimarrà a casa sua qualche giorno per monitorare la guarigione della ferita. Non sarà a Milanello alla ripresa degli allenamenti, ma riprende la prossima settimana.