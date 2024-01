MN - Milan, domani mattina la partenza per Udine: il programma dei rossoneri. Rientro a Milano subito dopo il match

In vista della sfida di domani sera in casa dell'Udinese, il Milan partirà domani mattina per raggiungere Udine: dopo il ritrovo e la colazione a Milanello alle 9, i rossoneri si trasferiranno in pullman a Malpensa e da lì decolleranno alle 10.30 per Trieste. Successivamente in pullman raggiungeranno l'hotel che ospiterà il ritiro del Diavolo nel capoluogo friulano.

Questo il programma della giornata milanista: pranzo alle 13, merenda alle 17.30, mentre alle 18.55 ci sarà il trasferimento allo stadio per la partita che inizierà alle 20.45. Il rientro a Milano del gruppo rossonero avverrà subito dopo il match, con l'arrivo previsto a Malpensa intorno alle 2.05.