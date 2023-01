MN - Milan, domani mattina ulteriore allenamento in vista del Torino. Non ci sarà ritiro a Milano

Fonte: Antonio Vitiello

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan si allenerà anche domani mattina a Milanello in vista della sfida di domani sera alle 21:00 contro il Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia; i rossoneri, dunque, non andranno in ritiro, ma raggiungeranno San Siro direttamente dal Centro Sportivo di Carnago.