MN - Milan-Dudelange, ballottaggio a centrocampo tra Bakayoko e Mauri

Il Milan si appresta a tornare in campo domani, dopo il pareggio contro la Lazio nell’ultimo turno di Serie A. Gennaro Gattuso dovrebbe schierare una formazione in parte rimaneggiata, dove ci sarebbe ancora un dubbio a centrocampo. Per una maglia da titolare nella mediana rossonera, infatti, sarebbero in ballottaggio Bakayoko, in cresciuta nelle ultime settimane, e Mauri, alla ricerca di minuti per trovare la migliore condizione.