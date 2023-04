MN - Milan, ecco gli assenti per il match di stasera contro il Napoli

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Per il match di stasera contro il Napoli, Stefano Pioli avrà a disposizione tutti i giocatori che fanno parte della lista UEFA, compreso Pierre Kalulu che ha recuperato dal problema muscolare rimediato in nazionale. Non ci saranno quindi tutti i rossoneri che non possono essere schierati in Champions League, vale a dire Tatarusanu, Dest, Bakayoko, Vranckx, Adli e Ibrahimovic (lo svedese è anche infortunato).