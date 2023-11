MN - Milan-Fiorentina: 73mila spettatori a San Siro e un incasso di 2.688.116,00€

vedi letture

Milan-Fiorentina, match valevole per la 13esima giornata di Serie A, nonostante il freddo ha coinvolto 73mila spettatori, per un ricco incasso di 2,688.116€. I supporters rossoneri hanno come sempre risposto presente, in quella che potrebbe essere una partita decisiva per il percorso del Milan nel mese di dicembre.