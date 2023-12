MN - Milan, Franco Baresi sarà presente a Nyon per il sorteggio degli spareggi di Europa League

Oggi alle 13 andrà in scena il sorteggio degli spareggi per gli ottavi di Europa League. A Nyon sono ovviamente attesi i rappresentanti di tutte le squadre coinvolte nel sorteggio: a rappresentare il Milan, retrocesso in Europa League dopo il terzo posto nel Girone F di Champions League, ci sarà Franco Baresi, grande ex capitano rossonero.

Gli spareggi, che vedranno affrontarsi le squadre che si sono classificate al terzo posto dei loro gironi di Champions League e le seconde dei gruppi di Europa League, si giocheranno il 15 febbraio (andata) e 22 febbraio (ritorno). Il Milan non è testa di serie e quindi giocherà la prima partita a San Siro.