MN - Milan, Frederic Massara appena rientrato in sede dopo l'incontro con il Bruges a Lugano

Fonte: dal nostro inviato, Gianluigi Torre

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'incontro con il Bruges a Lugano per provare a sbloccare l'affare Charles De Ketelaere (clicca qui per sapere com'è andato il summit), Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, è rientrato pochi minuti fa a Casa Milan. Lo riferisce l'inviato di Milannews.it fuori dalla sede milanista in via Aldo Rossi a Milano. Intanto i dirigenti del Bruges stanno rientrando in Belgio.