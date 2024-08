MN - Milan, gran pre-campionato. L'ex vice di Fonseca: "Si vede già la mano di Paulo"

Il "trofeo Berlusconi" è stato l'occasione per i tifosi del Milan di salutare per la prima volta a San Siro la nuova squadra. E il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Accolto tra lo scetticismo generale, il tecnico portoghese fin qui è stato protagonista di uno dei migliori pre-season di sempre dei rossoneri. È pur sempre calcio d'agosto e va pesato come tale, ma le prime indicazioni sono sicuramente positive. In esclusiva per MilanNews.it è intervenuto un suo storico collaboratore, Pedro Moreira.

Il pre-campionato è stato fin qui ottimo e il campionato alle porte. Cosa dobbiamo aspettarci?

"Aspettiamo la fine del mercato per avere un giudizio più completo, ma la prime impressioni vedendo questo pre-campionato è che si veda già l'impronta di Paulo. Vedo una squadra organizzata, dal possesso palla importante che fa girare il pallone, creandosi lo spazio giusto e facendo correre gli avversari a vuoto".

La società l'ha scelto anche per valorizzare i giovani e il pre-campionato ha dato sotto questo aspetto delle buone indicazioni

"Va detto che la stagione sportiva passata è finita tardi e molti titolari non c'erano ed è stato il momento per i giovani di farsi notare. Fonseca sotto questo aspetto ha il merito di valutare le qualità di un giocatore, senza guardare alla carta d'identità. Sei bravo? Vai in campo anche se hai 18 anni. Lille è l'esempio più recente, ma anche alla Roma va detto che giocatori come Calafiori e Bove sono stati lanciati da Paulo".