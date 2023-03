MN - Milan, Ibra punta ad una maglia da titolare a Udine

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

E forse arrivato il momento di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Lo svedese, richiamato in nazionale a 41 anni, ha dato buoni segnali in allenamento durante la settimana e sta puntando ad una maglia da titolare contro l’Udinese. Il concorrente è Ante Rebic, ma sembra che stavolta possa farcela a giocare dall’inizio. L’assenza di Olivier Giroud per squalifica si fa sentire ma la presenza di Zlatan è fondamentale per una partita storicamente difficile per i rossoneri.