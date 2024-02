MN - Milan, il programma della trasferta di Frosinone

Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina e la conferenza stampa di Pioli alle 14, il Milan partirà nel pomeriggio per raggiungere Frosinone in vista della partita di domani sera contro la squadra di Di Francesco: i rossoneri decolleranno da Malpensa alle 16 e, dopo essere sbarcati a Roma Fiumicino, si trasferiranno in pullman in hotel.

Il programma di domani, invece, prevede: colazione entro le 9.30, riunione tecnica alle 11.30, pranzo alle 11.45, merenda alle 14.45 e poi il trasferimento allo stadio alle 15.55. Il rientro a Milano dei rossoneri avverrà subito dopo il match, con l'arrivo previsto a Malpensa intorno alle 23.45.

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn

