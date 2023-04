Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan è in partenza per Napoli in questo istante. I rossoneri sfideranno questa sera la squadra di Spellatti in occasione del ventottesimo turno di campionato. Il rientro a Milano avverrà subito dopo la partita di Serie A allo stadio Maradona, in nottata.