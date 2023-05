MilanNews.it

Come da previsioni la Semifinale d'andata di Champions League tra Milan e Inter segna anche il nuovo record di incassi italiano per una gara di Champions League. A San Siro sono presenti 75.532 spettatori per 10.461.705,00€ d'incasso; superati quindi i 9,1 milioni di euro raggiunti nei quarti contro il Tottenham.