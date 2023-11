MN - Milan-Juve, 71018 spettatori a San Siro per un incasso di 2.265.254€

Milan-Udinese in corso a San Siro, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Nonostante il periodo non brillante dei rossoneri, i tifosi hanno come sempre risposto presente, riempiendo lo stadio e sforando i 70mila spettatori. Nello specifico sono 71018 gli spettatori giunti a San Siro per un incasso complessivo di 2.265.254€.