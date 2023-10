MN - Milan, Kjaer out con il Genoa: il giocatore verrà gestito a causa di un affaticamento muscolare

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer non sarà presente per la trasferta di Genova contro la squadra di Gilardino. Il centrale danese è rimasto a Milanello così da essere gestito a causa di un un affaticamento muscolare. Un'assenza anche per precauzione per Kjaer, così da non rischiare anche la convocazione la nazionale danese. Una decisione presa in condivisione con il club rossonero.

di Antonio Vitiello