MN - Milan, l’azionista di controllo aveva versato 40 milioni nelle casse del club per il progetto del nuovo stadio

vedi letture

A fronte di quanto ufficializzato oggi dal Comune di San Donato, è utile ricordare che già a giugno dello scorso anno, come da bilancio del Milan 22/23, l’azionista di controllo aveva versato 40 milioni di euro nelle casse del Milan per il progetto nuovo stadio, parte dei quali saranno ora usati per l’acquisto di terreni.

"La Giunta Comunale delibera di valutare positivamente la percorribilità della Proposta Iniziale, cosi come determinata nel Documento Tecnico, dando atto che la successiva fase operativa deve essere condotta attraverso specifico Accordo di programma previa richiesta di promozione dello stesso da parte del Sindaco". È quanto recita il cuore del dispositivo della delibera approvata relativamente alla proposta di variante urbanistica per l'area San Francesco dove dovrebbe essere realizzato il futuro Stadio del Milan.