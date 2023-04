MN - Milan, la lista dei convocati di Pioli per il Napoli

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

I rossoneri si sono ritrovati questa mattina all'Hotel Melià in zona San Siro per il ritiro che li traghetterà verso la partita di stasera contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di Champions League. Ecco la lista dei convocati del Milan:

PORTIERI: Mirante, Maignan.

DIFENSORI: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi.

CENTROCAMPISTI: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.