MN - Milan, la probabile formazione contro la Salernitana: tre ballottaggi, possibile chance da titolare per Pellegri

Questa la probabile formazione del Milan che potrebbe scendere in campo domani alle 15 a San Siro contro la Salernitana: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri.

Stefano Pioli deve sciogliere comunque ancora qualche dubbio: in difesa c'è il ballottaggio Florenzi-Kalulu, in mezzo al campo quello tra Bakayoko e Bennacer, mentre in attacco il tecnico milanista potrebbe inserire Krunic a sinistra, con Leao come prima punta.