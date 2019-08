MN - Milan, Leao è già ripartito per il Portogallo. Duarte si allena oggi pomeriggio a Milanello e poi vola in Brasile

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Rafael Leao, nuovo acquisto rossonero, è già ripartito per il Portogallo e tornerà a Milano nei prossimi giorni per unirsi alla resto della squadra di Giampaolo. Leo Duarte si allenerà invece oggi pomeriggio a Milanello e successivamente volerà in Brasile per sistemare le ultime cose prima del trasferimento definitivo a Milano (tornerà in Italia all'inizio della prossima settimana). A Milanello, intanto, sono presenti tutti i giocatori rossoneri, tranne Kessie e Bennacer (quest'ultimo però non è stato ancora ufficializzato).