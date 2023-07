MN - Milan-Lumezzane: esclusione per Rebic, Origi, Caldara e Lazetic

vedi letture

Sono arrivate le scelte ufficiali di Stefano Pioli in vista della partita contro il Lumezzane e ci sono delle esclusioni importanti, che confermano quanto rivelato ieri: Ante Rebic, Divock Origi, Mattia Caldara e Marko Lazetic non sono stati inseriti nella distinta del test amichevole e domani non saliranno sull'aereo che volerà alla volta di Los Angeles.

Assenti anche i nazionali, che sono rientrati ieri, così come assente Tijjani Reijders che continuerà ad allenarsi in maniera individuale per poi far parte della spedizione milanista negli States. Ricordiamo che anche Fode Ballo-Touré non partirà alla volta degli Stati Uniti.