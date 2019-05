MN - Milan "mangia allenatori": il prossimo sarà l'ottavo cambio dal 2014 a oggi

Quella che sembra essere davvero l’alba di una nuova epoca per il Milan deve ritrovare una stabilità a tutti i livelli, da quelli dirigenziali a quelli tecnici. Ed è proprio nell’ultima voce che il Milan è venuto a mancare nel corso delle ultime sei stagioni, con ben sette allenatori che si sono succeduti sulla panchina milanista. Andando in ordine cronologico, si parte dalla stagione 2013-14, quando al termine del girone d’andata, Max Allegri venne esonerato dopo la sconfitta per 4-3 con il Sassuolo e al suo posto venne chiamato Clarence Seedorf, a sua volta sollevato dall’incarico al termine di quell’anno.

Nella stagione 2014-15 toccò a Filippo Inzaghi esser promosso dalla Primavera, ma chiuse la stagione con un anonimo decimo posto, condito dall’esonero.

Per la sua sostituzione, Galliani voleva Maurizio Sarri, ma alla fine Berlusconi scelse Mihajlovic. Sinisa guidò il Milan per 32 giornate e conquistato la finale di Coppa Italia, ma dopo la sconfitta con la Juventus venne avvicendato da Cristian Brocchi, anche lui non confermato al termine dell’anno.

Dal 1° luglio 2016 al 22 novembre 2017 il timone rossonero è stato preso in mano da Vincenzo Montella, che ha riportato il Milan in Europa e ha vinto la Supercoppa Italiana 2016 a Doha contro la Juventus. Il suo scarso feeling con Mirabelli e una serie di risultati negativi gli sono costati l’esonero dopo Milan-Torino, quando al suo posto è arrivato Gattuso.

Rino è stato il Caronte rossonero tra la gestione cinese e quella Elliott, arrivando a dimettersi per incompatibilità d’idee con la proprietà.

Sette allenatori in sei stagioni. Troppi per dare tranquillità e serenità all’ambiente.