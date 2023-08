MN - Milan, mercato finito? De Vecchi: "Mai dire mai, ma Pioli ha più soluzioni in tutti i ruoli"

vedi letture

Walter De Vecchi, ex di Milan e Bologna, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it in vista della prima partita di campionato in cui si sfideranno proprio le due squadre in cui ha militato. Questa l'opinione sugli ultimi giorni di mercato rossoneri: "Mai dire mai, però Pioli ha più soluzioni in tutti i ruoli. Anche per quanto riguarda la prima punta: se non c’è Giroud, c’è Okafor, il quale - addirittura - ti può anche fungere da attaccante esterno”.