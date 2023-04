MN - Milan-Napoli di Champions: niente vendita libera. No record di incassi, prezzi medi più bassi rispetto al Tottenham

Ecco alcune informazioni sulla vendita dei biglietti per il match del prossimo 12 aprile tra Milan e Napoli a San Siro , valido per l'andata dei quarti di Champions League:

- ultime migliaia di biglietti ancora disponibili.

- non si arriverà alla vendita libera.

- probabilmente non ci sarà record di incassi: sono stati privilegiati i tifosi fedeli e non si andrà in vendita libera, quindi i prezzi per la sfida contro il Napoli sono mediamente più bassi rispetto al Tottenham. Possibile diventi il secondo incasso record (superando Inter-Barcellona in questa “speciale classifica”).

- l’internazionalità della sfida nonostante sia sulla carta un match tra due italiane. Sono oltre i 3500 tifosi proveniente dall'estero per Milan-Napoli: anche i possessori internazionali della CRN che negli anni hanno seguito il Club hanno risposto presente.

- a San Siro ci saranno tifosi provenienti da 108 Paesi esteri.

Prosegue a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per i match di campionato contro Empoli e Lecce. In particolare, per la sfida di venerdì contro i toscani siamo già quasi a quota 70mila spettatori.