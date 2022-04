MN - Milan, negativi gli esami strumentali di Rebic dopo il problema accusato nel derby

Fonte: Antonio Vitiello

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ante Rebic dopo il problema accusato ieri nell'intervallo di Inter-Milan - che non gli avrebbe permesso, come riferito da Pioli, di entrare in campo nel secondo tempo - hanno dato esito negativo.

di Antonio Vitiello