MN - Milan, oggi allenamento per chi ha esigenze di lavoro di scarico. Domani unico giorno per preparare la trasferta di Genova

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, i rossoneri torneranno a Milano dopo la trasferta di Dortmund per l'ora di pranzo. Al rientro, la squadra di Pioli effettuerà un allenamento solo per chi ha esigenze di lavoro di scarico. Il Milan, dunque, avrà solamente un giorno, ovvero quello di domani, per preparare al meglio tutte le situazione tattiche per la gara di Genova.