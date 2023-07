MN - Milan, oggi Kalulu si aggrega al gruppo rossonero negli USA

Anche l'ultimo nazionale rossonero che ha avuto qualche giorno in più di vacanza è pronto ad aggregarsi al resto del gruppo milanista: stiamo parlando di Pierre Kalulu che ha partecipato con la sua Francia all'Europeo Under 21 e che oggi è atteso nel ritiro del Milan negli Stati Uniti.

di Antonio Vitiello