MN - Milan: Pioli premiato oggi a Milanello per le 100 vittorie in rossonero

Milan: Pioli premiato oggi a Milanello per le 100 vittorie in rossonero

Prima che iniziasse l'odierna seduta mattutina di allenamento in quel di Milanello, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha premiato l'allenatore Stefano Pioli per le 100 vittorie in Serie A alla guida del diavolo, traguardo raggiunto dall'emiliano in occasione della trasferta dello scorso 20 gennaio contro l'Udinese.

La squadra ci ha tenuto ad omaggiare il tecnico con una maglia speciale (nell'immagine di copertina dell'articolo), firmata non solo dai giocatori ma anche da tutto lo staff rossonero. In occasione di questa speciale celebrazione erano presenti a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.